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| | Разбор полетов: Майя Донцова и Алексей Купин разбираются в своих отношениях

Разбор полетов: Майя Донцова и Алексей Купин разбираются в своих отношениях

Сегодня, 13:36
В сегодняшнем выпуске проекта «Дом-2. Остров любви» на лобном обсуждали последние моменты в отношениях Майи Донцовой и Алексея Купина. В разговоре молодой человек заявил, что полностью охладел к Майе.

Разбор полетов: Майя Донцова и Алексей Купин разбираются в своих отношениях

 

На Сейшелах участники проекта и ведущий пытались разобраться, почему пара Донцова Купин, которые недавно сыграли сейшельскую свадьбу, больше не хотят думать о совместном будущем. Дело в том, что примерно четыре дня назад Майя съехала от Алексея в бунгало. Произошедшее ни коим образом не повлияло на его поведение. В недавнем выпуске ведущий программы высказал свое удивление тем, что Алексей, узнав о поездке Майи к врачу, никак не поддержал ее. На все высказывания в свою сторону Донцова ничего не ответила, так как, по ее словам, не может высказываться на лобном, она просто тихо плакала. Также Майя сказала, что все время, когда не жила вместе с Алексеем, ждала, что он сделает первые шаги, но этого не произошло. На такое заявление Купин сказал, что за все время их отношений не чувствовал любви, которую должна ему давать Майя.

На протяжение всего обсуждения остальные участники все внимательно выслушали и сделали свои выводы. Против продолжения отношений между Майей и Алексеем выступила Елизавета Триандафилиди, заявив, что за все отношения не может вспомнить ни одного хорошего момента, только ссоры. Елизавета считает, что молодым людям лучше найти других возлюбленных, а не трепать себе и другим нервы. Однако Елена Хромина стала на защиту пары, она вспомнила, как Майя и Алексей помогли ей в отношениях с Саймоно. Также она считает, что, скорее всего, им нужно всю свою энергию направлять на что-то другое. Хромина посоветовала им завести ребенка или еще одного кота.

Пока не известно, чем именно закончатся отношения двух молодых людей. Поклонники также как и участники разделились на два лагеря. Одни уверенны, что паре нужно просто серьезно поговорить и прийти к каким-то компромисам. Другие считают, что Майе и Алексею нужно расстаться окончательно, а для лучшего эффекта им необходимо побывать дома. За это время Донцова приведет себя в порядок и немного успокоится, а Купин разберется в себе и своих чувствах.
Анна Котова
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