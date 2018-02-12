Лидер «Руки Вверх» Сергей Жуков обвинил группу «Хлеб» в плагиате

Лидер легендарной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, как известно, завел свой канал на YouTube, в котором реагирует на различные тренды современной поп-музыки в России и прочее в таком же духе. На глаза ему попался новый хит группы «Хлеб», который он обвинил в плагиате песни «А он тебя целует…» проекта, прославившего его.

Николай Офицеров

Пользователи в комментариях также согласились с Сергеем о том, что участники «Хлеба» довольно бесцеремонно «содрали» композицию у «Руки Вверх» и похвалили Сергея за то, что он не стал разводить из этого скандал, ведь, если знать, что группа «Хлеб» - это юмористический проект, то вполне возможно, что на данный ход с якобы плагиатом они пошли осознанно.Также многие пользователи начали интересоваться у Сергея, когда же группа «Руки Вверх» выпустит новый альбом, на что другие поклонники отметили, что этого, вероятнее всего, не произойдет, ведь Жуков уже давно стал семьянином и бизнесменом, а карьера музыканта забирает крайне много времени, потому совмещать одно с другим – весьма непросто.