Лидер «Руки Вверх» Сергей Жуков обвинил группу «Хлеб» в плагиате

Пользователи в комментариях также согласились с Сергеем о том, что участники «Хлеба» довольно бесцеремонно «содрали» композицию у «Руки Вверх» и похвалили Сергея за то, что он не стал разводить из этого скандал, ведь, если знать, что группа «Хлеб» - это юмористический проект, то вполне возможно, что на данный ход с якобы плагиатом они пошли осознанно.
Также многие пользователи начали интересоваться у Сергея, когда же группа «Руки Вверх» выпустит новый альбом, на что другие поклонники отметили, что этого, вероятнее всего, не произойдет, ведь Жуков уже давно стал семьянином и бизнесменом, а карьера музыканта забирает крайне много времени, потому совмещать одно с другим – весьма непросто.