Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Мнения

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Порадовать дорогих людей можно недорого, но со вкусом.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе
| | Лидер «Руки Вверх» Сергей Жуков обвинил группу «Хлеб» в плагиате

Лидер «Руки Вверх» Сергей Жуков обвинил группу «Хлеб» в плагиате

Сегодня, 13:04
Лидер легендарной группы «Руки Вверх» Сергей Жуков, как известно, завел свой канал на YouTube, в котором реагирует на различные тренды современной поп-музыки в России и прочее в таком же духе. На глаза ему попался новый хит группы «Хлеб», который он обвинил в плагиате песни «А он тебя целует…» проекта, прославившего его.

Лидер «Руки Вверх» Сергей Жуков обвинил группу «Хлеб» в плагиате

 

Пользователи в комментариях также согласились с Сергеем о том, что участники «Хлеба» довольно бесцеремонно «содрали» композицию у «Руки Вверх» и похвалили Сергея за то, что он не стал разводить из этого скандал, ведь, если знать, что группа «Хлеб» - это юмористический проект, то вполне возможно, что на данный ход с якобы плагиатом они пошли осознанно.

Также многие пользователи начали интересоваться у Сергея, когда же группа «Руки Вверх» выпустит новый альбом, на что другие поклонники отметили, что этого, вероятнее всего, не произойдет, ведь Жуков уже давно стал семьянином и бизнесменом, а карьера музыканта забирает крайне много времени, потому совмещать одно с другим – весьма непросто.
Николай Офицеров
Новости по теме
Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков принял участие в программе #ЗВЕЗДАПОЙ
Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков принял участие в программе #ЗВЕЗДАПОЙ

Солист коллектива «Руки Вверх» Сергей Жуков поучаствовал в 25-м выпуске популярного караоке-шоу в машине #ЗВЕЗДАПОЙ. В музыкальном автомобиле известный артист

Сергей Жуков презентовал новый клип к 20-летию группы
Сергей Жуков презентовал новый клип к 20-летию группы "Руки вверх"

Российская группа «Руки вверх» отпраздновала свое 20-летие. К этой дате солист коллектива Сергей Жуков преподнес сюрприз своим поклонникам и презентовал новый

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков стал фигурантом дела о мошенничестве
Солист «Руки вверх» Сергей Жуков стал фигурантом дела о мошенничестве

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков является свидетелем по делу о мошенничестве руководителя крупной омской компании. Известно, что исполнитель числится

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости