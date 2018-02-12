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| | Елена Перминова показала округлившийся живот

Елена Перминова показала округлившийся живот

Вчера, 22:20
Чтобы привлечь внимание поклонников Елена Перминова прибегла к былому методу. Девушка намекнула на свою беременность, выложив в социальную Сеть снимок с округлившимся животом.

Елена Перминова показала округлившийся живот

В своем микроблоге Елена опубликовала фото, на котором она нежно и бережно обнимает «беременный» живот. Не оставив комментария под фотографией, Перминова еще больше заинтересовала подписчиков. Чтобы привлечь внимание поклонников, Елена Перминова к уже известному методу. Девушка намекнула на свою беременность, выложив в социальную Сеть снимок с округлившимся животом.

Сама Перминова так и не объяснила этот «феномен», а ее подписчики задаются вопросом: неужели Елена действительно снова забеременела. Впрочем, большинство подписчиков уверены: знаменитость просто выложила снимок из своего личного архива, сделанную во время одной из предыдущих беременностей. Кстати говоря, знаменитость является мамой троих детей, но при этом имеет замечательную внешность.
Петр Иванов
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