Елена Перминова показала округлившийся живот

Чтобы привлечь внимание поклонников Елена Перминова прибегла к былому методу. Девушка намекнула на свою беременность, выложив в социальную Сеть снимок с округлившимся животом.

Петр Иванов

В своем микроблоге Елена опубликовала фото, на котором она нежно и бережно обнимает «беременный» живот. Не оставив комментария под фотографией, Перминова еще больше заинтересовала подписчиков. Чтобы привлечь внимание поклонников, Елена Перминова к уже известному методу. Девушка намекнула на свою беременность, выложив в социальную Сеть снимок с округлившимся животом.Сама Перминова так и не объяснила этот «феномен», а ее подписчики задаются вопросом: неужели Елена действительно снова забеременела. Впрочем, большинство подписчиков уверены: знаменитость просто выложила снимок из своего личного архива, сделанную во время одной из предыдущих беременностей. Кстати говоря, знаменитость является мамой троих детей, но при этом имеет замечательную внешность.