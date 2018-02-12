Елена Перминова показала округлившийся живот

Елена Перминова показала округлившийся животВчера, 22:20
Сама Перминова так и не объяснила этот «феномен», а ее подписчики задаются вопросом: неужели Елена действительно снова забеременела. Впрочем, большинство подписчиков уверены: знаменитость просто выложила снимок из своего личного архива, сделанную во время одной из предыдущих беременностей. Кстати говоря, знаменитость является мамой троих детей, но при этом имеет замечательную внешность.
На просторах Мексики встретила Новый год модель Елена Перминова. О полученных впечатлениях она рассказывает в соцсети.
Елена Перминова с мужем и детьми отправилась отдыхать в Куршевель. Фото и видео с французских Альп модель поделилась с поклонниками в личном микроблоге.
Российская модель Елена Перминова поделилась успешным секретом своей стройной фигуры, после рождения 3 детей. По ее мнению секрет в спорте и правильном питании.