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| | Ольга Бузова откровенно рассказала о последнем сексе

Ольга Бузова откровенно рассказала о последнем сексе

Сегодня, 12:57
На днях Ольга Бузова стала гостьей Love Radio. Во время эфира певица и телеведущая откровенно рассказала, когда она последний раз занималась сексом. По словам Бузовой, интимную близость с мужчиной она имела полтора года назад.

Ольга Бузова откровенно рассказала о последнем сексе

 

Новой гостьей на Love Radio стала Ольга Бузова. В эфире радиоведущий задал артистке интимный вопрос, и та откровенно на него ответила. Ольга Бузова во всеуслышание призналась, что секс у нее был последний раз еще в октябре 2016 года. Учитывая это, ведущие предположили, что последним мужчиной телеведущей был бывший муж Дмитрий Тарасов, который за это время уже успел заново жениться и, по слухам, ждет ребенка. Ольга Бузова рассказала, что интимную близость ей заменяет любовь к сцене, а новый мужчина в ее постели появится тогда, когда у нее будут «бабочки в животе».

Также в очередной раз певице был задан вопрос об отношениях с Тимуром Батрутдиновым, но она начала утверждать, что они просто друзья.
Виктория Озерова
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