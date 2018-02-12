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| | Анна Хилькевич перестает понимать свою дочь

Анна Хилькевич перестает понимать свою дочь

Сегодня, 12:35
Российская актриса Анна Хилькевич испытывает сложности с общении со своей дочерью. Об этом она сообщает в Instagram.

Анна Хилькевич перестает понимать свою дочь

 

Отечественная звезда обнародовала очередной пост в социальной сети, рассказав о воспитании и общении с родной дочерью Арианной. Необходимо заметить, что Хилькевич гордится своим материнством, она любит дочь, а с недавних пор начала водить ее на уроки английского. При этом она заметила, что и самой не нужно оставаться в стороне, а подтянуть собственные знания иностранного языка. Она интересуется у подписчиков в Instagram, каким образом и где можно заниматься английским, а то, как пишет Анна, она вскоре перестанет понимать дочь, которая уже познает азы новой науки.

Фанаты не остались в стороне, и принялись рекомендовать Хилькевич, как они учили тот или иной язык. Жители Москвы советовали учебные курсы на Ходынке, другие указывали на уроки в интернете, предлагая Анне скачать специальные приложения для изучения языка.
Никита Готский
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