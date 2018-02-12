Кейт Мосс поведала о потери девственности в 14 лет

После этого знаменательного для школьницы события ей предложили попробовать себя в роли модели. Благодаря такому удачному стечению обстоятельств будущая звезда из Великобритании почувствовала себя невероятно «классной девчонкой».

По словам актрисы и модели, ее никогда не считали красавицей, поскольку она была невысокого роста с кривыми ногами и зубами, но подобный комплимент от взрослого мужчины заставил ее поверить в собственную неотразимость.

Пойда Анна

Судьбоносная встреча произошла неподалеку от здания аэропорта, где Кейт Мосс курила в ожидании своего рейса, дабы отправится домой после масштабного семейного праздника. К невзрачной, на первый взгляд, девочке подошел брат основательницы агентства Storm Models Сары Дукас, сделав ее предложение начать карьеру модели.Однако сейчас звезда считает, что она попала в мир модельного бизнеса слишком рано и никогда не позволит так поступить своей 15-летней дочке, которая должна успеть насладиться детством прежде всего.