Кейт Мосс поведала о потери девственности в 14 лет

Судьбоносная встреча произошла неподалеку от здания аэропорта, где Кейт Мосс курила в ожидании своего рейса, дабы отправится домой после масштабного семейного праздника. К невзрачной, на первый взгляд, девочке подошел брат основательницы агентства Storm Models Сары Дукас, сделав ее предложение начать карьеру модели.
Однако сейчас звезда считает, что она попала в мир модельного бизнеса слишком рано и никогда не позволит так поступить своей 15-летней дочке, которая должна успеть насладиться детством прежде всего.