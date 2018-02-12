Шурыгина не смогла работать на Первом канале

Известная жертва изнасилования Диана Шурыгина отказалась от работы на Первом канале. Ей предлагали пост администратора.

Никита Готский

По данным СМИ, Шурыгиной предлагали работать в должности администратора, ответственного за встречи и размещение гостей, а также общение с ними во время передачи «Пусть говорят», в ходе которой она и стала известной. Девушка не сумела выдержать такой объем работы, поэтому решила уволиться. Как поясняют работники «Пусть говорят», ей показался велик большой темп работы, с того времени она в шоу не появлялась.Диана Шурыгина стала известной после прошлогодних выпусков «Пусть говорят», где вся страна узнала про ее изнасилование. В процессе передачи она в подробностях рассказала о вечеринке, где над ней якобы надругался Сергей Семенов. Парня недавно выпустили за свободу, встречаться с Дианой он не собирается и желает устроить свою жизнь на свободе. Шурыгина занимается тем, что ведет свой блог в Instagram.