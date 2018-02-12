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| | Телохранитель Брэда Питта: Актер до сих пор влюблен в Дженнифер Энистон

Телохранитель Брэда Питта: Актер до сих пор влюблен в Дженнифер Энистон

Сегодня, 11:57
Телохранитель Крис Херцог долгое время работал на Брэда Питта и находился практически на всех съемках с актером. Недавно Херцог рассказал журналистам, что Питт до сих пор влюблен в Дженнифер Энистон.

Телохранитель Брэда Питта: Актер до сих пор влюблен в Дженнифер Энистон

 

В недавнем интервью бывший телохранитель Брэда Питта рассказал о чувствах актера к своей первой супруге Дженнифер Энистон. «Брэд и Джен влюблены и всегда были такими», - заявил Крис Херцог. Также стало известно, что Питт даже повторно признался Энистон в любви, однако больше не будет предпринимать какие либо меры.

Напомним, что на данный момент Дженнифер Энистон счастлива в браке с актером Джастином Теро. Напомним, что Брэд Питт в 2005 году бросил актрису в пользу Анджелины Джоли, так как Энистон не готова тогда была подарить ему ребенка.
Светлана Славянская
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