Телохранитель Брэда Питта: Актер до сих пор влюблен в Дженнифер Энистон

Телохранитель Крис Херцог долгое время работал на Брэда Питта и находился практически на всех съемках с актером. Недавно Херцог рассказал журналистам, что Питт до сих пор влюблен в Дженнифер Энистон.

Светлана Славянская

В недавнем интервью бывший телохранитель Брэда Питта рассказал о чувствах актера к своей первой супруге Дженнифер Энистон. «Брэд и Джен влюблены и всегда были такими», - заявил Крис Херцог. Также стало известно, что Питт даже повторно признался Энистон в любви, однако больше не будет предпринимать какие либо меры.Напомним, что на данный момент Дженнифер Энистон счастлива в браке с актером Джастином Теро. Напомним, что Брэд Питт в 2005 году бросил актрису в пользу Анджелины Джоли, так как Энистон не готова тогда была подарить ему ребенка.