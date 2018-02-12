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| | Шульгину на детском фото спутали с мальчиком

Шульгину на детском фото спутали с мальчиком

Вчера, 21:20
Шульгина недавно выложила в социальную сеть Instagram фотографию своего детства. Поклонники приняли звезду за пухленького мальчишку.

Шульгину на детском фото спутали с мальчиком

 

Знаменитая светская львица Анна Шульгина является одной из немногих звезд, которая с радостью не стесняясь выкладывает на всеобщее бозрение свои детские фотографии. Сама звезда недавно призналась, что не всегда была такой красавицей как сейчас, в подростковом возрасте ее называли «гадким утенком». В детстве звезда была немного толстенькой и с короткой стрижкой, так что неудивительно что ее поклонники не узнали на давнем снимке. За последнее время Анна сбросила в весе 25 килограмм, чем очень удивила всех, даже свою мать.

Отметим, что Анна Шульгина в 2016 году выпустила два сингла под названием «Другая я» и «Потусить». Девушка только начинает свою творческую карьеру, и поэтому еще не раз удивит своих поклонников.
Пелагея Лебединская
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