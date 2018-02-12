Ольга Бузова в тизере нового клипа превратилась в домашнее животное

Пользователям очень понравились кадры, которые опубликовала Бузова, потому они тут же приступили к активному комментированию записи. Хейтеры сразу же заявили о том, что ведущая «Дома-2» чрезмерно эксплуатирует свой образ и добавляет слишком много сексуальности в свои клипы. Делается это, уверены они, ради того, чтобы слушатели не слишком концентрировались на самой песне, качество которой заставляет желать лучшего.
Фанаты Ольги, напротив, не перестают ее поздравлять с покоренным «Олимпийским», где на Бузову пришли посмотреть более 20 тысяч человек. Несмотря на обилие негатива в сторону Ольги, подобные цифры должны заставить всех считаться с ее существованием на музыкальной эстраде России.
«Я знаю, как сильно вы ждете мой новый клип на полюбившуюся вам всем песню Wi-Fi. Сегодня я решила приоткрыть завесу тайны и показать вам тизер клипа. Я сильно хочу показать вам клип полностью, но это произойдет только в День всех влюбленных 14 февраля. Клип вышел крайне горячим», - призналась Ольга и добавила, что сильно ждет комментариев от фанатов и будет лайкать самые интересные из них.