Ольга Бузова в тизере нового клипа превратилась в домашнее животное

Ольга Бузова показала своим поклонникам небольшой тизер на грядущий видеоклип на композицию «Wi-Fi». В нем Ольга примерила на себя роль домашнего животного, которое за волосы, словно за поводок, ведет «самый красивый преступник» США Джереми Микс.

Николай Офицеров

Пользователям очень понравились кадры, которые опубликовала Бузова, потому они тут же приступили к активному комментированию записи. Хейтеры сразу же заявили о том, что ведущая «Дома-2» чрезмерно эксплуатирует свой образ и добавляет слишком много сексуальности в свои клипы. Делается это, уверены они, ради того, чтобы слушатели не слишком концентрировались на самой песне, качество которой заставляет желать лучшего.Фанаты Ольги, напротив, не перестают ее поздравлять с покоренным «Олимпийским», где на Бузову пришли посмотреть более 20 тысяч человек. Несмотря на обилие негатива в сторону Ольги, подобные цифры должны заставить всех считаться с ее существованием на музыкальной эстраде России.«Я знаю, как сильно вы ждете мой новый клип на полюбившуюся вам всем песню Wi-Fi. Сегодня я решила приоткрыть завесу тайны и показать вам тизер клипа. Я сильно хочу показать вам клип полностью, но это произойдет только в День всех влюбленных 14 февраля. Клип вышел крайне горячим», - призналась Ольга и добавила, что сильно ждет комментариев от фанатов и будет лайкать самые интересные из них.