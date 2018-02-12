Округлившиеся формы Дарьи Пынзарь навели фанатов на мысль о беременности

Бывшая участница ток-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь выложила на свою страницу в соцсети Instagram снимок, которой вызвал оживленную дискуссию среди ее подписчиков. Они пытались найти объяснения увеличившемуся весу звезды.

Семейная чета Пынзарь вызывает уважение у поклонников, поскольку они одни из немногих выходцев с телестройки, которые сумели сохранить свой брак, в то время как другие экс-участники уже неоднократно расставались со своими партнерами.

Пойда Анна

Дарья представляет собой прекрасный образец верной жены и заботливой матери двоих сыновей, при этом недавно звезда призналась, что мечтает родить девочку, у которой будет два брата-защитника.На последней фотографии теледива выглядит слегка округлившейся, словно беременной, но она написала под снимком, что не переживает из-за лишних килограммов, так как муж любит ее и такой.