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| | Участие или уход: Екатерина Зиновьева из «Дом-2» бьется в истерике

Участие или уход: Екатерина Зиновьева из «Дом-2» бьется в истерике

Сегодня, 11:31
В то время, пока Александр Гобозов просит у музыкантов из Болгарии отдать за него Иванну Дилову, Екатерина Зиновьева бьется в истерике из-за потери парня.

Участие или уход: Екатерина Зиновьева из «Дом-2» бьется в истерике

 

Зиновьева закрылась в ванной комнате и плакала, превращая все свои переживания в истерику. От своей сердечной боли она не могла стоять на ногах, поэтому просто уселась на пол и рыдала. В это время в соседней комнате Саша Черно философски обсуждала случившееся с самой Иванной. Когда Иванна узнала, что Катя плачет в ванной, ей стало не по себе от того, что она стала виновницей произошедшего. Она завила, что не хочет, чтобы Катя из-за нее плакала, однако истерика Зиновьевой – это всего лишь задетое женское эго. Черно задала вопрос, который волнует не только участников, но и поклонников, есть ли у Иванны чувство, что Гобозов ее предаст также как и Катю. На что она ответила, что сомнения по этому поводу у нее есть, так как она всего неделю знает возлюбленного.

Участие или уход: Екатерина Зиновьева из «Дом-2» бьется в истерике

 

Пока в комнате обсуждали необычное утро, Зиновьева успокоилась и вернулась к участникам и услышала, как Илья Яббаров говорит, что все присматривали за Иваной так, как не присматривали за Катей. После началось самое интересное, Зиновьева снова начала плакать и обвинять Илью в том, что он ее постоянно обливает грязью. Этого заявления Яббаров не смог стерпеть и сказал, если он такой плохой, зачем тогда Катя постоянно приходит к нему за советом, как вернуть возлюбленного, ведь никто не виноват в том, что она за все отношения с Гобозовым переспала почти со всеми участниками проекта.

Зрители разделились во мнениях. Одни поддерживают Катю, так как считают, что Гобозов поступил не правильно, переключился на другую девушку, когда строил планы на будущее с Зиновьевой. Другие утверждают, что между молодыми людьми никогда не было серьезных отношений, так как Катя прославилась своим легкомысленным поведением. Однако пока никто с точностью не может сказать, чем же закончится этот любовный треугольник, покинет ли проект Екатерина Зиновьева или найдет в себе силы пережить уход парня и продолжит искать свое счастье.
Анна Котова
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