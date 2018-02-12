Участие или уход: Екатерина Зиновьева из «Дом-2» бьется в истерике

В то время, пока Александр Гобозов просит у музыкантов из Болгарии отдать за него Иванну Дилову, Екатерина Зиновьева бьется в истерике из-за потери парня.

Зиновьева закрылась в ванной комнате и плакала, превращая все свои переживания в истерику. От своей сердечной боли она не могла стоять на ногах, поэтому просто уселась на пол и рыдала. В это время в соседней комнате Саша Черно философски обсуждала случившееся с самой Иванной. Когда Иванна узнала, что Катя плачет в ванной, ей стало не по себе от того, что она стала виновницей произошедшего. Она завила, что не хочет, чтобы Катя из-за нее плакала, однако истерика Зиновьевой – это всего лишь задетое женское эго. Черно задала вопрос, который волнует не только участников, но и поклонников, есть ли у Иванны чувство, что Гобозов ее предаст также как и Катю. На что она ответила, что сомнения по этому поводу у нее есть, так как она всего неделю знает возлюбленного.

Анна Котова

Пока в комнате обсуждали необычное утро, Зиновьева успокоилась и вернулась к участникам и услышала, как Илья Яббаров говорит, что все присматривали за Иваной так, как не присматривали за Катей. После началось самое интересное, Зиновьева снова начала плакать и обвинять Илью в том, что он ее постоянно обливает грязью. Этого заявления Яббаров не смог стерпеть и сказал, если он такой плохой, зачем тогда Катя постоянно приходит к нему за советом, как вернуть возлюбленного, ведь никто не виноват в том, что она за все отношения с Гобозовым переспала почти со всеми участниками проекта.Зрители разделились во мнениях. Одни поддерживают Катю, так как считают, что Гобозов поступил не правильно, переключился на другую девушку, когда строил планы на будущее с Зиновьевой. Другие утверждают, что между молодыми людьми никогда не было серьезных отношений, так как Катя прославилась своим легкомысленным поведением. Однако пока никто с точностью не может сказать, чем же закончится этот любовный треугольник, покинет ли проект Екатерина Зиновьева или найдет в себе силы пережить уход парня и продолжит искать свое счастье.