Необычное утро: Гобозов порадовал Иванну Дилову

Поклонники и участники скандального проекта «Дом-2» последнее время стали замечать, что Иванна Дилова часто ходит грустная. Именно поэтому Александр Гобозов решил порадовать свою новую возлюбленную. С самого утра на территорию проекта пришли вокалисты, исполняющие болгарские песни.

Утром на территории программы слышались звуки музыки, под которую звучал прекрасный женский голос, исполнявший болгарские песни. Через некоторое время участникам, находившимся в доме, стало известно, что Александр Гобозов пригласил на телестройку исполнителей, чтобы порадовать свою возлюбленную Иванну. Дело в том, что до этого девушка призналась, что скучает по своей далекой родине – Болгарии. После того, как приглашенные певцы немного побыли на улице, Гобозов пригласил их в дом, чтобы там вместе со всеми станцевать. К танцующим присоединились почти все участники.

Анна Котова

Напоминаем, что Иванна Дилова всего 13 дней на проекте, но уже успела покорить сердце Гобозова, у которого до этого были отношения с Екатериной Зиновьевой. Катя тяжело переживает утрату любимого человека, так как не понимает, как можно было с начала знакомить ее со своей семьей и просить, чтобы она познакомила Александра со своей семьей и даже с сыном, а потом резко переключиться на другую девушку.