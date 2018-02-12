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| | Необычное утро: Гобозов порадовал Иванну Дилову

Необычное утро: Гобозов порадовал Иванну Дилову

Сегодня, 11:27
Поклонники и участники скандального проекта «Дом-2» последнее время стали замечать, что Иванна Дилова часто ходит грустная. Именно поэтому Александр Гобозов решил порадовать свою новую возлюбленную. С самого утра на территорию проекта пришли вокалисты, исполняющие болгарские песни.

Необычное утро: Гобозов порадовал Иванну Дилову

 

Утром на территории программы слышались звуки музыки, под которую звучал прекрасный женский голос, исполнявший болгарские песни. Через некоторое время участникам, находившимся в доме, стало известно, что Александр Гобозов пригласил на телестройку исполнителей, чтобы порадовать свою возлюбленную Иванну. Дело в том, что до этого девушка призналась, что скучает по своей далекой родине – Болгарии. После того, как приглашенные певцы немного побыли на улице, Гобозов пригласил их в дом, чтобы там вместе со всеми станцевать. К танцующим присоединились почти все участники.

Необычное утро: Гобозов порадовал Иванну Дилову

 

Напоминаем, что Иванна Дилова всего 13 дней на проекте, но уже успела покорить сердце Гобозова, у которого до этого были отношения с Екатериной Зиновьевой. Катя тяжело переживает утрату любимого человека, так как не понимает, как можно было с начала знакомить ее со своей семьей и просить, чтобы она познакомила Александра со своей семьей и даже с сыном, а потом резко переключиться на другую девушку.
Анна Котова
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