"Это вы больные". Полуголая Волочкова оскорбила своих подписчиков

На снимке Анастасия Волочкова предстала с тюбиками той самой косметики. Из одежды на ней только топ и трусы, что позволило пользователям сети назвать ее образ полуголым. Однако многие поклонники артистки отметили, что она выглядит женственно и очень изящно для своих лет. Примечательно, что, спустя чуть более 10 минут, артистка закрыла доступ пользователям сети для комментариев своей публикации.
На странице Анастасии Волочковой в Instagram прослеживается тенденция появления все более радикальных публикаций авторства балерины. Кроме того артистка начала ограничивать возможности своей аудитории в комментариях. Так, ранее балерина с иронией ответила своим доброжелателям, что некоторым из них не хватает в жизни секса: «А вам свойственно просыпаться в Любви?.. Когда рядом спит любимый человек.. Судя по комментам недолюбленных теток.., точно нет… Мои вы хорошие. Как же я просто угораю над вами…». Ответить балерине критики так и не смогли.
Напомним, что ранее Анастасию Волочкову осудили за пьяные танцы на снегу в день крушения самолета. Однако нашлись и те, кто поддержал артистку в ее позитивном посыле: «Клевая, никого не слушай», «Ножки, конечно, стройные!», «Молодец. Прикольно». Однако многих возмутил факт сравнения госпожой Волочковой своей аудитории со «злыднями», о чем повторилась артистка и в последней своей публикации.
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