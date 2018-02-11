"Это вы больные". Полуголая Волочкова оскорбила своих подписчиков

Анастасия Волочкова вслед на многими отечественными селебрити начала раскрывать секреты ухода за своим телом. В последнем посте в Instagram балерина написала целое послание, в котором не только раскрыла еще одну сторону своей личной жизни, но и ответила обидчикам. «…Некоторые из здешних кумушек уже совсем сошли с ума, вот у кого предвесеннее обострение. Обвиняют меня в разного рода пристрастиях, не понравились мои шуточные танцы», - обратилась к своей аудитории госпожа Волочкова. Ответ артистки был больше похож на петицию, поскольку состоял сразу с нескольких частей. Кроме реакции на комментарии пользователей сети как оскорбления, Волочкова апеллировала не только к карме, но и произведению Грибоедова. Однако не забыла балерина и о современных тенденциях социальной сети, отметив в P.S., что пользуется косметикой известного бренда.

Дыль Лилия

На снимке Анастасия Волочкова предстала с тюбиками той самой косметики. Из одежды на ней только топ и трусы, что позволило пользователям сети назвать ее образ полуголым. Однако многие поклонники артистки отметили, что она выглядит женственно и очень изящно для своих лет. Примечательно, что, спустя чуть более 10 минут, артистка закрыла доступ пользователям сети для комментариев своей публикации.На странице Анастасии Волочковой в Instagram прослеживается тенденция появления все более радикальных публикаций авторства балерины. Кроме того артистка начала ограничивать возможности своей аудитории в комментариях. Так, ранее балерина с иронией ответила своим доброжелателям, что некоторым из них не хватает в жизни секса: «А вам свойственно просыпаться в Любви?.. Когда рядом спит любимый человек.. Судя по комментам недолюбленных теток.., точно нет… Мои вы хорошие. Как же я просто угораю над вами…». Ответить балерине критики так и не смогли.Напомним, что ранее Анастасию Волочкову осудили за пьяные танцы на снегу в день крушения самолета. Однако нашлись и те, кто поддержал артистку в ее позитивном посыле: «Клевая, никого не слушай», «Ножки, конечно, стройные!», «Молодец. Прикольно». Однако многих возмутил факт сравнения госпожой Волочковой своей аудитории со «злыднями», о чем повторилась артистка и в последней своей публикации.