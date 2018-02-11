"Дом-2": Марину Африкантову в новом образе сравнили с Барби

Участница телешоу «Дом-2» Марина Африкантова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, где она запечатлена в стиле куклы Барби. Поклонникам пришелся по душе такой образ девушки.

Татьяна Преображенская

Телезвезда обратилась к своим подписчикам с вопросом, идет ли ей такой внешний вид. Кроме того, Африкантова поделилась с поклонниками информацией о том, как она проводит время с возлюбленным - Романом Капаклы. Девушка сообщает, что у них все отлично: они купаются, загорают, весело проводят время, а по вечерам смотрят мотивирующие фильмы. Участница «Дом-2» признается, что между ней и Ромой нет ссор и это для неё самое главное.Пользователи оценили новое фото Марины Африкантовой и оставили множество комментариев. Фанаты писали, что Марина выглядит моложе и ей очень к лицу новый женственный стиль. Фото, опубликованное звездой, уже набрало более четырех тысяч отметок «Нравится».