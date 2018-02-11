Фанаты обозвали Бузову дешевой стриптизершей

Ведущая "Дома-2", а теперь еще и певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram свой новый снимок, предлагая подписчикам смотреть на неё, но не трогать руками. Фанаты звезды не оценили такую шутку и отметили, что подобные правила действуют в стрип-клубах.

Никита Готский

Бузова показала своим поклонникам очередное личное изображение, представ перед ними с новой прической. Фотографию ведущая известного телепроекта «Дом-2» она подписала таким образом: «Смотреть модно, трогать нельзя». Такое высказывание Бузовой с легкостью ассоциируется с девизом в стриптиз-клубах, где запрещается щупать голых девушек. Некоторые подписчики прямо сопоставили Ольгу с дамой на шесте. Многие припомнили, что на своих концертах она выступает практически оголенной, а билеты на ее концерты не столь дорогие, в связи с чем назвали ведущую дешевой стриптизершей.Не все фолловеры разделили их критику. Многие юзеры написали ряд приятных слов в адрес Бузовой, не забыв отметить и ее волосы. Они рекомендуют ей е обращать внимание на недоброжелателей и их злые слова.