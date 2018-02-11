Галкин отвлекся от скандала с Паниным, чтобы пособолезновать родным погибших в крушении Ан-148

Звезды российского шоу-бизнеса выражают соболезнования про поводу крушения лайнера Ан-148 в Подмосковье. Пост по теме опубликовал и артист Максим Галкин, который в последнее время сосредоточен на скандале с Алексеем Паниным.

Никита Готский

Знаменитый отечественный юморист сообщает на своей странице в Insatagram, что после одного из концертов узнал о произошедшем. От себя и своей семьи он приносит глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших в результате аварии Ан-148. «Большая беда, душой с вами», пишет Галкин.Подписчики Максима выражают с ним полную солидарность, также сокрушаясь касательно сегодняшней трагедии. Люди пишут слова сочувствия в адрес близких тех людей, которые скончались в результате данного смертельного происшествия. Галкин к посту опубликовал изображения лайнера «Саратовских авиалиний» Ан-148, спустя десять минут после публикации его пост набрал более 7,8 тысяч лайков и множество комментариев.