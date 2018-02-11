Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | Галкин отвлекся от скандала с Паниным, чтобы пособолезновать родным погибших в крушении Ан-148

Галкин отвлекся от скандала с Паниным, чтобы пособолезновать родным погибших в крушении Ан-148

Вчера, 21:33
Звезды российского шоу-бизнеса выражают соболезнования про поводу крушения лайнера Ан-148 в Подмосковье. Пост по теме опубликовал и артист Максим Галкин, который в последнее время сосредоточен на скандале с Алексеем Паниным.

Галкин отвлекся от скандала с Паниным, чтобы пособолезновать родным погибших в крушении Ан-148

 

Знаменитый отечественный юморист сообщает на своей странице в Insatagram, что после одного из концертов узнал о произошедшем. От себя и своей семьи он приносит глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших в результате аварии Ан-148. «Большая беда, душой с вами», пишет Галкин.

Подписчики Максима выражают с ним полную солидарность, также сокрушаясь касательно сегодняшней трагедии. Люди пишут слова сочувствия в адрес близких тех людей, которые скончались в результате данного смертельного происшествия. Галкин к посту опубликовал изображения лайнера «Саратовских авиалиний» Ан-148, спустя десять минут после публикации его пост набрал более 7,8 тысяч лайков и множество комментариев.
Никита Готский
Новости по теме
Панин обнародовал доказательства нетрадиционной ориентации Галкина
Панин обнародовал доказательства нетрадиционной ориентации Галкина

Между эпатажным актером Алексеем Паниным и шоуменом Максимом Галкиным продолжается война. Теперь в качестве доказательства Панин опубликовал скриншоты, в

Максим Галкин высказал соболезнования семье Дмитрия Хворостовского
Максим Галкин высказал соболезнования семье Дмитрия Хворостовского

Популярный юморист Максим Галкин без улыбки, но от чистого сердца выразил соболезнования семье скончавшегося сегодня Дмитрия Хворостовского.

Максим Галкин:
Максим Галкин: "Смерть Глаголевой - потеря для кинематографа России"

Известный российский юморист Максим Галкин назвал кончину актрисы Веры Глаголевой потерей для отечественной киноиндустрии. Он выражает соболезнования родным и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости