Шоу в стиле Кардашьян: Виктория и Дэвид Бэкхем решили покорить США

Звёздная пара Виктория и Дэвид Бэкхем любят привлекать к себе внимание общественности. Недавно в сети появилась информация о том, что вскоре на экраны США выйдет телешоу со звёздной семьёй аля Кардашьян.





Представители пары всячески опровергают подобные заявления некоторых СМИ. Известно, что Виктория и Дэвид Бэкхем не любят вторжение на свою частную территорию. Представители звёзд отметили, что хотя селебрити и хотят вновь засветиться в США, но к шоу подобному «Семейству Кардашьян» уж точно не прибегнут, так как не допустят постоянного «подглядывания» за собой. Представители пары всячески опровергают подобные заявления некоторых СМИ. Известно, что Виктория и Дэвид Бэкхем не любят вторжение на свою частную территорию. Представители звёзд отметили, что хотя селебрити и хотят вновь засветиться в США, но к шоу подобному «Семейству Кардашьян» уж точно не прибегнут, так как не допустят постоянного «подглядывания» за собой.





Яростные защитники собственной личной жизни чета Бэкхемов рьяно оберегает интересы своей семьи и четверых детей. Однако продюсер одного из развлекательных телеканалов США NBC E! отметил, что подобное телешоу было бы просто находкой для американского эфира. Он рассказал, что задумка довольно таки красивая, а увидеть жизнь данных известных людей изнутри было бы просто восхитительно.





Напомним, что ранее Виктория и Дэвид уже пытались появиться на широких экранах американского ТВ. Их шоу «Прибытие в Америку», появившееся на телеэкранах 11 лет назад не вызвало должного интереса зрителей и с треском провалилось.





Телешоу «Семейство Кардашьян» вышло в свет в далёком 2007 году и за довольно короткий срок обеспечило телеканалу Е! высокие рейтинги. С того момента тоже прошло уже 11 лет, как и с телепопытки Бэкхемов, но реалити шоу до сих пор любимо многими зрителями.





Видимо Виктория Бэкхем устала быть аристократкой и твёрдо решила вернуться в шоу-бизнес и завоевать американский рынок. Недавно сообщалось, что некогда популярный девичий коллектив Spice Girls снова воссоединился и планирует активно вести концертную деятельность. Также у «пош-спайс» запланировано участие в неделе высокой моды в Нью-Йорке, а поддержать её приедет вся семья. Дэвид Бэкхем рассказал журналистам, что безумно любит всех членов своей семьи, так как «вместе они прошил через многое». Видимо Виктория Бэкхем устала быть аристократкой и твёрдо решила вернуться в шоу-бизнес и завоевать американский рынок. Недавно сообщалось, что некогда популярный девичий коллектив Spice Girls снова воссоединился и планирует активно вести концертную деятельность. Также у «пош-спайс» запланировано участие в неделе высокой моды в Нью-Йорке, а поддержать её приедет вся семья. Дэвид Бэкхем рассказал журналистам, что безумно любит всех членов своей семьи, так как «вместе они прошил через многое».



