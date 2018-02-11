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| | Шоу в стиле Кардашьян: Виктория и Дэвид Бэкхем решили покорить США

Шоу в стиле Кардашьян: Виктория и Дэвид Бэкхем решили покорить США

Вчера, 20:43
Звёздная пара Виктория и Дэвид Бэкхем любят привлекать к себе внимание общественности. Недавно в сети появилась информация о том, что вскоре на экраны США выйдет телешоу со звёздной семьёй аля Кардашьян. 

Шоу в стиле Кардашьян: Виктория и Дэвид Бэкхем решили покорить США

 

Представители пары всячески опровергают подобные заявления некоторых СМИ. Известно, что Виктория и Дэвид Бэкхем не любят вторжение на свою частную территорию. Представители звёзд отметили, что хотя селебрити и хотят вновь засветиться в США, но к шоу подобному «Семейству Кардашьян» уж точно не прибегнут, так как не допустят постоянного «подглядывания» за собой. 

Яростные защитники собственной личной жизни чета Бэкхемов рьяно оберегает интересы своей семьи и четверых детей. Однако продюсер одного из развлекательных телеканалов США NBC E! отметил, что подобное телешоу было бы просто находкой для американского эфира. Он рассказал, что задумка довольно таки красивая, а увидеть жизнь данных известных людей изнутри было бы просто восхитительно. 

Напомним, что ранее Виктория и Дэвид уже пытались появиться на широких экранах американского ТВ. Их шоу «Прибытие в Америку», появившееся на телеэкранах 11 лет назад не вызвало должного интереса зрителей и с треском провалилось. 

Телешоу «Семейство Кардашьян» вышло в свет в далёком 2007 году и за довольно короткий срок обеспечило телеканалу Е! высокие рейтинги. С того момента тоже прошло уже 11 лет, как и с телепопытки Бэкхемов, но реалити шоу до сих пор любимо многими зрителями. 

Шоу в стиле Кардашьян: Виктория и Дэвид Бэкхем решили покорить США

 

Видимо Виктория Бэкхем устала быть аристократкой и твёрдо решила вернуться в шоу-бизнес и завоевать американский рынок. Недавно сообщалось, что некогда популярный девичий коллектив Spice Girls снова воссоединился и планирует активно вести концертную деятельность. Также у «пош-спайс» запланировано участие в неделе высокой моды в Нью-Йорке, а поддержать её приедет вся семья. Дэвид Бэкхем рассказал журналистам, что безумно любит всех членов своей семьи, так как «вместе они прошил через многое». 

В последнее время личная жизнь супружеской пары Бэкхемов волнует многих поклонников. Ведь в прессе постоянно появляется информация о том, что футболист и светская львица на гране очередного расставания. Возможно, если бы телешоу в стиле «Семейства Кардашьян» только о Бэкхемах увидело свет, то набрало бы множество просмотров и, заодно, удовлетворило бы интересы поклонников по всему миру.

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