Иван Ургант отказался от роли «Гардемаринах» из-за своей внешности

Популярный телеведущий Иван Ургант отказался от съемок в «Гардемаринах». Иван иронизирует, что в новом амплуа будет выглядеть довольно нелепо при своем росте и внешности. Именно по этой причине он и отказал режиссеру Светлане Дружининой.

Татьяна Преображенская

Напомним, что известный режиссер Светлана Дружинина, посетила телепередачу Ивана Урганта «Смак», в эфире которой, и предложила сняться в новой части художественного фильма «Гардемарины, вперед». Приглашение, безусловно, заинтересовало телеведущего. Но Урганту все-таки пришлось отказаться от участия в кинопроекте, так как он никак не впишется в исторический образ.Иван сообщил Дружининой, что готов принять участие в других более современных телепроектах.Известно, что Дружинина много лет пытается получить у «Фонда кино» разрешение на съемки продолжения известного телесериала о Гардемаринах. Она говорит, что главные актеры сериала готовы сняться в продолжении фильма. Но «Фонд кино» в очередной раз отказал режиссеру в финансировании.