Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | Иван Ургант отказался от роли «Гардемаринах» из-за своей внешности

Иван Ургант отказался от роли «Гардемаринах» из-за своей внешности

Вчера, 20:50
Популярный телеведущий Иван Ургант отказался от съемок в «Гардемаринах». Иван иронизирует, что в новом амплуа будет выглядеть довольно нелепо при своем росте и внешности. Именно по этой причине он и отказал режиссеру Светлане Дружининой.

Иван Ургант отказался от роли «Гардемаринах» из-за своей внешности

 

Напомним, что известный режиссер Светлана Дружинина, посетила телепередачу Ивана Урганта «Смак», в эфире которой, и предложила сняться в новой части художественного фильма «Гардемарины, вперед». Приглашение, безусловно, заинтересовало телеведущего. Но Урганту все-таки пришлось отказаться от участия в кинопроекте, так как он никак не впишется в исторический образ.

Иван сообщил Дружининой, что готов принять участие в других более современных телепроектах.

Известно, что Дружинина много лет пытается получить у «Фонда кино» разрешение на съемки продолжения известного телесериала о Гардемаринах. Она говорит, что главные актеры сериала готовы сняться в продолжении фильма. Но «Фонд кино» в очередной раз отказал режиссеру в финансировании.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Иван Ургант удивил своих фанатов новым образом
Иван Ургант удивил своих фанатов новым образом

Подписчикам понравился новый образ Ивана Урганта. Предстал перед своими фанатами в микроблоге телеведущий с густой бородой.

Дима Билан сыграет в новых «Гардемаринах» мальтийского корсара
Дима Билан сыграет в новых «Гардемаринах» мальтийского корсара

В новой части знаменитой киноленты, которая получила название «Гардемарины 1787», одна из ролей будет отдана певцу Диме Билану. Артист сыграет в фильме

Дима Билан и Татьяна Навка снимутся в новых «Гардемаринах»
Дима Билан и Татьяна Навка снимутся в новых «Гардемаринах»

Неоднозначно восприняли россияне известие о том, что Дима Билан и Татьяна Навка сыграют основные роли в фильме «Гардемарины». Четвёртый фильм повествует о

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости