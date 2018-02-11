Актер Панин выложил в Сеть снимки голых людей

Скандально известный российский актер Алексей Панин в очередной раз поразил своих поклонников, поделившись с ними необычными снимками . Он были сделаны в коммуне Кап Даг, представляющей собой место для счастливых и раскрепощенных людей, которые презирают общественные нормы и правила.

Пойда Анна

Эта коммуна, расположенная на территории Франции, является любимым местом отдыха местных натуристов. В свою очередь, звезда выложила на свою официальную страницу в соцсети Instagram две фотографии, на одной из них был две абсолютно голые леди, увлечено занимающиеся шопингом. На другой предстала живописная группа голых людей, с улыбками, смотрящими в объектив.Однако Алексей Панин ограничил возможность подписчиков комментировать эти фото, вероятно, опасаясь шквала негатива, который может исходить от консервативных личностей.