Поддержку Ольге Бузовой оказали Киркоров, Малахов и Боня

На съемках проекта «Дом-2» знаменитые друзья поздравляли Ольгу Бузову с прошедшим днем рождения. Те гости, которые не смогли по каким-то причинам присутствовать на съемках, прислали певице свои видеообращения с наилучшими пожеланиями. Среди поздравивших ведущую были Киркоров, Малахов и Боня.

Пелагея Лебединская

Свой день рождения Бузова отмечала в этом году дважды, первый раз с друзьями и близкими людьми в Таиланде, второй раз в реалити-шоу "Дом-2" с коллегами. Многие звезды не смогли принять участие в съемках выпуска, который был посвящен дню рождения Ольги, они поздравили её через видеообращение. К ним относятся такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Боня, Андрей Малахов и многие другие.Отметим, что день рождения у Ольги Бузовой был 20 января, ей исполнилось 32 года. Светская львица до сих пор остается незамужней женщиной и ее сердце свободно.