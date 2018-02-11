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| | Поддержку Ольге Бузовой оказали Киркоров, Малахов и Боня

Поддержку Ольге Бузовой оказали Киркоров, Малахов и Боня

Вчера, 20:33
На съемках проекта «Дом-2» знаменитые друзья поздравляли Ольгу Бузову с прошедшим днем рождения. Те гости, которые не смогли по каким-то причинам присутствовать на съемках, прислали певице свои видеообращения с наилучшими пожеланиями. Среди поздравивших ведущую были Киркоров, Малахов и Боня.

Поддержку Ольге Бузовой оказали Киркоров, Малахов и Боня

 

Свой день рождения Бузова отмечала в этом году дважды, первый раз с друзьями и близкими людьми в Таиланде, второй раз в реалити-шоу "Дом-2" с коллегами. Многие звезды не смогли принять участие в съемках выпуска, который был посвящен дню рождения Ольги, они поздравили её через видеообращение. К ним относятся такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Боня, Андрей Малахов и многие другие.

Отметим, что день рождения у Ольги Бузовой был 20 января, ей исполнилось 32 года. Светская львица до сих пор остается незамужней женщиной и ее сердце свободно.
Пелагея Лебединская
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