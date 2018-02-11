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| | Модель Ирина Шейк блистала на подиуме вместе с роботом

Модель Ирина Шейк блистала на подиуме вместе с роботом

Вчера, 19:33
Весной прошлого года звезда подиума Ирина Шейк стала матерью очаровательной малышки Леи, а уже вчера она блистала на подиуме в Нью-Йорке. Компанию ей составил весьма необычный спутник.

Модель Ирина Шейк блистала на подиуме вместе с роботом

 

Организаторы показа Philipp Plein постарались на славу. Сперва на сцене появился косметический корабль из самых фантастических фильмов, а затем из него начали выходить модели. Однако моделями оказались не люди, ап роботы, которые дефилировали по засыпанному снегом подиуму. Украшением показа стала Ирина Шейк. Она появилась на подиуме в сопровождении механического исполина. На космическом комбинезоне Ирины красовалась надпись на английском языке, гласящая «Я люблю тебя, Филипп Плеин».

Модель Ирина Шейк блистала на подиуме вместе с роботом

 

Новая коллекция модельера отличается упором на спорт. В ней представлены костюмы для любителей лыж и других видов спорта. Отмечается, что некоторые элементы одежды можно при правильном сочетании носить и за пределами горнолыжных курортов.

Однако Шейк блистала не только среди роботов. Она также стала звездой показа Bottega Veneta. Модель продемонстрировала шикарный ансамбль горчичного цвета с глубоким декольте. Такие наряды опровергли предшествующие показам слухи о том, что Ирина готовится родить второго малыша. Фигурка у 32-летней девушки никоим образом не выдает в ней будущую мать.
Дарья Светозарова
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