Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны
| | «Другое лицо»: Светская львица Алена Кравец показала себя 16 лет назад

«Другое лицо»: Светская львица Алена Кравец показала себя 16 лет назад

Вчера, 19:20
Известная светская львица и певица Алена Кравец шокировала пользователей сети своей фотографией 16-летней давности. Поклонники в девушке на снимке совершено не узнали знаменитую блондинку.

«Другое лицо»: Светская львица Алена Кравец показала себя 16 лет назад

 

Экс-жена олигарха Алена Кравец не жалеет времени на совершенствование собственной фигуры и внешности в целом. Также знаменитость не скрывает, что сделала себе грудь, после рождения ребенка. При этом блондинка отрицает, что её лица касался скальпель пластического хирурга. Однако интернет-пользователи так не считают, когда сравнили снимок девушки 16 лет назад и сейчас.

«Другое лицо»: Светская львица Алена Кравец показала себя 16 лет назад

 

Многие даже не смогли поверить, что ранее Кравец выглядела именно так. В комментариях в Instagram Алена Кравец отказалась комментировать свою внешность на сегодняшний день.
Светлана Славянская
Новости по теме
Светская львица Алена Кравец засветила пышную грудь в Instagram
Светская львица Алена Кравец засветила пышную грудь в Instagram

Известная российская светская львица, а также певица, модель и мама дочери Алена Кравец продолжает делиться с поклонниками своей красотой. Недавно знаменитость

Алена Кравец на день рождения получила дом в Ялте
Алена Кравец на день рождения получила дом в Ялте

Недавно певица Алена Кравец отпраздновала свое 32-летие с достаточно дорогими подарками. Ей презентовали дом в Ялте.

Алена Кравец рассказала, как её избил бывший муж
Алена Кравец рассказала, как её избил бывший муж

Алена Кравец в рамках программы «Пусть говорят» рассказала, как её избил бывший муж. Российская певица и модель хочет призвать экс-супруга к ответственности за

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости