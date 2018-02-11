«Другое лицо»: Светская львица Алена Кравец показала себя 16 лет назад

Известная светская львица и певица Алена Кравец шокировала пользователей сети своей фотографией 16-летней давности. Поклонники в девушке на снимке совершено не узнали знаменитую блондинку.

Экс-жена олигарха Алена Кравец не жалеет времени на совершенствование собственной фигуры и внешности в целом. Также знаменитость не скрывает, что сделала себе грудь, после рождения ребенка. При этом блондинка отрицает, что её лица касался скальпель пластического хирурга. Однако интернет-пользователи так не считают, когда сравнили снимок девушки 16 лет назад и сейчас.

Светлана Славянская

Многие даже не смогли поверить, что ранее Кравец выглядела именно так. В комментариях в Instagram Алена Кравец отказалась комментировать свою внешность на сегодняшний день.