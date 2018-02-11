Николай Наумов посетит День православной молодежи в Белгороде

Звезда «Реальных пацанов» и участник команды КВН «Парма» Николай Наумов посетит День православной молодежи в городе Белгород, где все желающие смогут пообщаться с ним.

Zustasiia Cancarini

14 февраля в городе Белгород пройдет празднование Всемирного дня православной молодежи, при поддержке Центра молодежных инициатив. В рамках этого праздника областной центр посетят Николай Наумов и группа «Калинов мост».Встреча со звездой «Реальных пацанов» и участником КВН-команды «Парма» Николаем Наумовым запланирована 14 февраля в 15:00 в Центре молодежных инициатив, а 15 февраля, в 15:00 в студенческом дворце БГТУ им. В. Г. Шухова, пройдет ежегодный праздничный концерт, на котором Патриарх Кирилл зачитает свое приветствие, а после выступит группа «Калинов мост». Вход на мероприятие свободный.