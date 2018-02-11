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| | Джастин Тимберлейк пригласил юного фаната на его концерт для повторного селфи

Джастин Тимберлейк пригласил юного фаната на его концерт для повторного селфи

Вчера, 19:21
Музыкант и певец Джастин Тимберлейк пригласил своего юного фаната и его родных на свой концерт в VIP-зал. С кумиром парень встретится уже во второй раз.

Джастин Тимберлейк пригласил юного фаната на его концерт для повторного селфи

 

Западные звезды часто устраивают сюрпризы для собственных поклонников. Телеведущая Эллен Дедженерес позвала в свою студию мальчика, который прославился после того, как сфотографировался с Джастином Тимберлейком во время выступления артиста на Суперкубке. В беседе с ведущей парень поведал всем присутствующим, как поменялась его жизнь после встречи с кумиром. Он все еще не можето поверить в то, что произошло.

 
Дедженерес приятно удивила юного фаната творчества Тимберлейка, когда прямо в студии позвонила музыканту. Певец выразил благодарность мальчику за верность, а далее предложил тому вместе с его родителями посетить один из его концертов в VIP-зоне. Там он пообещал ему сделать новое селфи.

Никита Готский
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