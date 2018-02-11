Джастин Тимберлейк пригласил юного фаната на его концерт для повторного селфи

Западные звезды часто устраивают сюрпризы для собственных поклонников. Телеведущая Эллен Дедженерес позвала в свою студию мальчика, который прославился после того, как сфотографировался с Джастином Тимберлейком во время выступления артиста на Суперкубке. В беседе с ведущей парень поведал всем присутствующим, как поменялась его жизнь после встречи с кумиром. Он все еще не можето поверить в то, что произошло.
Джастин Тимберлейк пригласил юного фаната на его концерт для повторного селфиВчера, 19:21
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил прибыли в Стокгольм на «Евровидение-2016». Певец выступит во время финального этапа голосования.
Американский певец Джастин Тимберлейк, который примет роль в озвучке мультфильма студии «DreamWorks» «Тролли», напишет к ленте оригинальный саундтрек. Об этом
В семье певца Джастина Тимберлейка и Джессики Бил наступили разногласия. Тимберлейк, никогда не снимал обручального кольца, и вдруг появился на