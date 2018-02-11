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| | Ирина Шейк засветила пышную грудь в прозрачном белье

Ирина Шейк засветила пышную грудь в прозрачном белье

Вчера, 18:54
Известная супермодель с российскими корнями Ирина Шейк поразила поклонников новыми снимками в сексуальном белье. Специально для фото в Instagram Шейк решил примерять прозрачный бюстгальтер, в котором засветила свою грудь.

 

Ирина Шейк в личном микроблоге в сети Instagram опубликовала черно-белое селфи, на котором позирует в сексуальном прозрачном нижнем белье, лежа на кровати. Знаменитость сообщила, что в восторге от нового комплекта женского белья от фирмы Intimissimi, амбассадором которого является Ирина.

Поклонники в комментариях стали писать слова восхищения, ведь девушка достаточно быстро пришла в форму после рождения дочери Леи. Сама Ирина не стесняется демонстрировать результаты похудения в своем аккаунте в Instagram.
Светлана Славянская
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