Секс-фото Ким Кардашьян надоели поклонникам

Знаменитая на весь мир звезда Ким Кардашьян выставила свои новые фото в Instagram, чем подняла большую шумиху вокруг своей особы. Поклонники Ким разделились на два разных лагеря. Кто-то восторгался ее красивым телом и пышной грудью, а кто-то критиковал за столь аморальное поведение. Многие критики сказали, что такое поведение матери троих детей считается непристойным и какой пример она может показать своей четырехлетней дочери.
В данный момент Ким Карадашьян активно снимается для мужских журналов «Playboy» и «Harper’s Bazaar».