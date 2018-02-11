Секс-фото Ким Кардашьян надоели поклонникам

В социальную сеть Instagram Ким Кардашьян снова выложила свои сексуальные фото, которые возмутили всех ее поклонников. Многие критики считают, что звезда перешла все моральные рамки.

Знаменитая на весь мир звезда Ким Кардашьян выставила свои новые фото в Instagram, чем подняла большую шумиху вокруг своей особы. Поклонники Ким разделились на два разных лагеря. Кто-то восторгался ее красивым телом и пышной грудью, а кто-то критиковал за столь аморальное поведение. Многие критики сказали, что такое поведение матери троих детей считается непристойным и какой пример она может показать своей четырехлетней дочери.

Пелагея Лебединская

В данный момент Ким Карадашьян активно снимается для мужских журналов «Playboy» и «Harper’s Bazaar».