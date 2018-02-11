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| | Секс-фото Ким Кардашьян надоели поклонникам

Секс-фото Ким Кардашьян надоели поклонникам

Вчера, 18:54
В социальную сеть Instagram Ким Кардашьян снова выложила свои сексуальные фото, которые возмутили всех ее поклонников. Многие критики считают, что звезда перешла все моральные рамки.

Секс-фото Ким Кардашьян надоели поклонникам

 

Знаменитая на весь мир звезда Ким Кардашьян выставила свои новые фото в Instagram, чем подняла большую шумиху вокруг своей особы. Поклонники Ким разделились на два разных лагеря. Кто-то восторгался ее красивым телом и пышной грудью, а кто-то критиковал за столь аморальное поведение. Многие критики сказали, что такое поведение матери троих детей считается непристойным и какой пример она может показать своей четырехлетней дочери.

Секс-фото Ким Кардашьян надоели поклонникам

 

В данный момент Ким Карадашьян активно снимается для мужских журналов «Playboy» и «Harper’s Bazaar».
Пелагея Лебединская
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