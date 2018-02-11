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| | Элла Суханова ответила на негатив поклонников на интимный снимок

Элла Суханова ответила на негатив поклонников на интимный снимок

Вчера, 18:39
Элла Суханова опубликовала провокационный снимок на своей странице в Instagram. После огромного количества отрицательных комментариев телезвезда решительно ответила недоброжелателям.

Элла Суханова ответила на негатив поклонников на интимный снимок

 

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова совсем недавно развелась со своим возлюбленным Игорем Тригубенко. Поклонники решили, что девушка тяжело переживает расставание из-за её публикации в Instagram.

Элла Суханова ответила на негатив поклонников на интимный снимок

 

На фото девушка позирует в откровенном вечернем наряде, которое частично обнажает грудь. Телезвезда написала в описании публикации о том, что в девушке главное – душа. Поклонники оставили много гнусных комментариев, указывая на хвастовство грудью, которую Элла совсем недавно увеличила. А после оголенной фотосессии в профиле Сухановой многие фанаты заметили, что такое поведение неприемлемо после недавнего развода.

Девушка резко ответила на слова общества: «Мда… с чувством юмора у некоторых совсем проблемы, судя по предыдущему посту. Может просветить надо, что такое сарказм и самоирония? И вообще, как вы живете так? Ну неужели ваш снобизм вам нравится?».
Zustasiia Cancarini
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