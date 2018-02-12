Певец Шура пожаловался на отсутствие дорог в Кургане

В Кургане 10 февраля состоялся концерт Кавер Бум, в котором принял участие скандальный певец Шура.

Татьяна Преображенская

Популярный исполнитель певец Шура проходит реабилитацию в курганском Центре Илизарова после операции по эндопротезированию сустава.Артист появился на сцене ДК, опираясь на свою трость. Шура начал подпевать местной молодежной кавер группе «Другая Версия», когда музыканты исполняли песню «Зима, холода…» Губина. Певец так зажигал на сцене с группой, что вызвал в зале бурю аплодисментов. Звезда российской эстрады исполнил свой старый хит «Отшумели летние дожди» под музыкальный аккомпанемент курганской группы.Исполнитель во время концерта пошутил по поводу отсутствия дорог в Кургане. «В вашем городе есть куда сходить, слава Богу, хотя и нет дорог, по-прежнему я вам об этом говорю», — заявил певец со сцены. Жители Кургана одобрили обращение поп-исполнителя.