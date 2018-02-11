Максим Галкин проверил своего сына на знание молитв

Максим Галкин добавил на своей странице в Instagram видео, где его четырехлетний сын проникновенно читает молитву «Богородице Дево, радуйся».

Zustasiia Cancarini

Известный пародист и телеведущий Максим Галкин поделился с поклонниками видео, на котором его сын Гарри читает молитву. Публикация размещена на сайте Instagram. «!»,- подписал публикацию шоумен.Маленький Гарри читает молитву «Богородице Дево, радуйся» с выражением и интонацией. Это видео стало настоящим открытием для фанатов Максима – подписчики не подозревали, что дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой в раннем возрасте уже понимают такие вещи. Публикация набрала тысячи комментариев, среди которых отметились и коллеги шоумена. Филипп Киркоров написал «».