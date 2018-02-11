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| | «Самолет разбился, а она пляшет»: Анастасию Волочкову осудили за пьяные танцы

«Самолет разбился, а она пляшет»: Анастасию Волочкову осудили за пьяные танцы

Вчера, 17:39
Анастасия Волочкова в очередной раз оказалась в центре скандала. Пользователи Сети были возмущены, что балерина опубликовала пьяное видео с танцами, когда в Подмосковье произошло страшное крушения самолета Ан-148.

 

Интернет-пользователи были возмущены поведением российской балерины Анастасии Волочковой. Недавно знаменитость разместила видео, где танцует на снегу у себя во дворе. Фанаты балерины предположили, что Анастасия снова начала злоупотреблять алкоголем, а потому и стала танцевать в день трагического крушения самолета.

«Люди умирают. Хобенский помогает им. Ты, веселишься...Стыдно за тебя!», «Самолет разбился, а она пляшет», «Пьяная что ли?», «Это она после первого стакана пляшет, сейчас ещё выпьет и в кадушку свою голышом полезет», «Да пьёт она целыми днями», «Самолет упал, не до плясок», - осудили Волочкову её подписчики в Instagram.
Светлана Славянская
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