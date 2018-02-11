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| | Певица Юлия Савичева скорбит о погибших с Ан-148

Певица Юлия Савичева скорбит о погибших с Ан-148

Вчера, 17:39
Певица Юлия Савичева разместила на своем аккаунте в Instagram траурное послание. Исполнительница опубликовала черный квадрат, как напоминание о том, что человеческая жизнь может оборваться всего лишь за секунду. «Всего за секунду может не стать 60 человек», - написала артистка. Знаменитость выразила в послании соболезнования родным и близким всех, кто летел на борту лайнера, разбившегося в Подмосковье 11 февраля.

Певица Юлия Савичева скорбит о погибших с Ан-148

 

Пользователи откликнулись на послание сотнями лайков и комментариев. Большинство из них оказались солидарны с певицей и также написали слова соболезнования родственникам жертв крушения. Однако не все смогли отреагировать со спокойной грустью. Среди комментаторов нашлись всерьез разозленные фолловеры. Они набросились с обвинениями на авиаконструкторов, которые, по их словам, делают некачественные самолеты. Критика затронула и диспетчеров, и даже изобретателей дорогих смартфонов. Юзер уверен, что если бы силы и умение инженеры тратили не на дорогие игрушки, а на безопасность, то таких аварий было бы на порядок меньше.

Один из комментаторов сообщил, что видел вспышку в небе, как раз в момент аварии. Авиакатастрофа случилась всего в 19 километрах от того места, где он живет.
Дарья Светозарова
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