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| | Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала»

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала»

Сегодня, 16:31
Скандальный актер Алексей Панин не всегда был в ссоре с популярным шоуменом Максимом Галкиным. Когда-то между ними были даже приятельские отношения. Однажды Панин посетил шоу «Кто хочет стать миллионером?» во времена, когда его вел юморист, и они даже улыбались и непринужденно шутили, хоть уже тогда Галкин «ляпнул про собаку», пересказывая фильмографию актера и указывая работу в «Четырех таксистах и собаке».

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала»

 

Сейчас Панин и Галкин обмениваются взаимными обвинениями в гомосексуализме, как фехтовальщики ударами шпаги. Иногда сказать «туше» получает право шоумен, иногда актер. Сейчас скандал несколько поутих, но до полного прекращения еще далеко. И вот, ролик с того самого «Миллионера» фанаты Алексея восприняли как очередную атаку на Галкина. Правда, остальные убеждены, что это говорит скорее о примирении и перевод болезненной для обоих знаменитостей темы в юмористическое русло.

Напомним, конфликт между звездами разгорелся из-за предложения Галкина назначить Алексея главой комитета по защите животных. Телеведущий при этом намекал на скандальный ролик с участием Панина и собаки. В ответ на это, актер назвал супруга Пугачевой геем. С тех пор «война» между ними приобрела затяжной характер и длится с переменным успехом.
Дарья Светозарова
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