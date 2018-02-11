Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | Поклонники раскритиковали платье Валерии с торчащими сосками

Поклонники раскритиковали платье Валерии с торчащими сосками

Сегодня, 16:37
В социальной сети Instagram появился снимок, на котором изображена певица Валерия в компании с Филлипом Киркоровым и Ириной Дубцовой. Это фото сразу же было раскритиковано поклонниками Валерии, за ее нескромный наряд с торчащими сосками.

Поклонники раскритиковали платье Валерии с торчащими сосками

 

Знаменитая певица Валерия приобрела это безумно дорогое платье в модельной фирме Zac Posen. Но оно подверглось огромной критике от фанатов певицы. Дело в том, что модельеры сшили это белоснежное платье с лифом в форме торчащих сосков. Поклонникам не пришлось по вкусу эта модель, они раскритиковали, что детали лифа подобраны с безвкусицей и выглядят провокационными. Также отметили возраст Валерии, и что это платье скорее всего подойдет для юных особ, а не для женщин зрелого возраста.

 

17 апреля этого года российской эстрадной певице Валерии исполнится 50 лет. Она трижды была замужем. Третий раз вышла замуж в 2004 году за продюсера Иосифа Пригожина, с которым живет до сих пор душа в душу.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Хлопковое платье Валерии за 220 тысяч рублей активно обсуждают в Сети
Хлопковое платье Валерии за 220 тысяч рублей активно обсуждают в Сети

Хлопковое платье певицы Валерии за 220 тысяч рублей активно обсуждают в Сети. Музыкальная исполнительница 17 апреля отмечала День Рождения в одном из

Певицу Валерию назвали «чудом в перьях» и «колхозницей» за нелепый наряд
Певицу Валерию назвали «чудом в перьях» и «колхозницей» за нелепый наряд

Российская певица и супруга Иосифа Пригожина Валерия попала в модный конфуз на премии музыкального канала Music box. Её платье с перьями явно не понравилось

Фестиваль «Жара» в Баку: «Голое» платье Валерии и свадебный наряд Бузовой
Фестиваль «Жара» в Баку: «Голое» платье Валерии и свадебный наряд Бузовой

Фестиваль «Жара» в Баку начался с прохода по красной ковровой дорожке. Знаменитости удивляли своими нарядами и чувством стиля. Поклонники оценили нежное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости