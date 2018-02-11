Поклонники раскритиковали платье Валерии с торчащими сосками

В социальной сети Instagram появился снимок, на котором изображена певица Валерия в компании с Филлипом Киркоровым и Ириной Дубцовой. Это фото сразу же было раскритиковано поклонниками Валерии, за ее нескромный наряд с торчащими сосками.

Знаменитая певица Валерия приобрела это безумно дорогое платье в модельной фирме Zac Posen. Но оно подверглось огромной критике от фанатов певицы. Дело в том, что модельеры сшили это белоснежное платье с лифом в форме торчащих сосков. Поклонникам не пришлось по вкусу эта модель, они раскритиковали, что детали лифа подобраны с безвкусицей и выглядят провокационными. Также отметили возраст Валерии, и что это платье скорее всего подойдет для юных особ, а не для женщин зрелого возраста.

Пелагея Лебединская

17 апреля этого года российской эстрадной певице Валерии исполнится 50 лет. Она трижды была замужем. Третий раз вышла замуж в 2004 году за продюсера Иосифа Пригожина, с которым живет до сих пор душа в душу.