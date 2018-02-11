Наташе Королёвой предрекли конец карьеры певицы

Наташе Королёвой предрекли конец карьеры певицыВчера, 19:09
Сегодня известная певица Наташа Королёва отмечает свой 44 день рождения. Её подруга Марина Наринская приоткрыла завесу тайны о любовном треугольнике артистки.
Популярная российская певица Наташа Королёва собирается подать в суд на интернет-сайт. Артистка обвиняет руководство портала за публикацию её домашнего порно.
Руководство Первого канала приняло решение о закрытии кулинарного шоу «Время обедать», ведущими которого были Наташа Королёва и её мама. Данную информацию