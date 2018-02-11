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| | Наташе Королёвой предрекли конец карьеры певицы

Наташе Королёвой предрекли конец карьеры певицы

Вчера, 19:09
Исполнительница Наташа Королёва показала отрывок из своего выступления в Франкфурте в Германии. Оценив его, а также проанализировав творческий путь артистки в целом, интернет-пользователи предрекли ей закат певческой карьеру, как сообщает «Версия.Инфо».

Наташе Королёвой предрекли конец карьеры певицы

 

Наташа Королева в подписи под своим видео отметила, что это уже третий город в Германии, где она выступает, поблагодарив за тёплый приём. Однако обстановка на концерте показалась подписчикам артистки совсем не соответствующей её словам, потому что артистка пела не на сцене, а рядом с баром, практически опираясь на стену.

Также большая часть поклонников заявили, что у Наташи Королёвой больше нет качественных хитов. Её репертуар пополняется только застольными песнями, которые не идут ни в какое сравнение с более ранними композициями. Некоторые даже заявили, что Наташа Королёва окончательно покинет сцену раньше, чем Пугачёва, которая уже почти не выступает. Впрочем, некоторые поддержали любимую артистку, отметив, что ждут её большого гастрольного тура в том числе и по Германии.

Ирина Летинская
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