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| | Оксана Федорова вывела в свет своих детей

Оксана Федорова вывела в свет своих детей

Сегодня, 16:02
Телеведущая, а также бывшая модель Оксана Федорова появилась на светском торжестве вместе со своими детьми, которые очень весело провели время.

Оксана Федорова вывела в свет своих детей

 

Недавно прошла церемония открытия нового ресторана Максима Фадеева, на которое было приглашено множество звездных гостей. В их число входило и приглашение красавицы телеведущей Оксаны Федоровой. Звезда на мероприятие прибыла вместе со своими маленькими сыном и дочкой, которые очень весело провели светский вечер. Сыну Оксаны Федору пять лет, а дочке Елизавете - четыре. Дети звезды очень скромные и послушные, гости званого ужина весь вечер восторгались ими. Федорова крайне редко выкладывает снимки своих детей в социальную сеть Instagram, а еще реже появляется вместе с ними на публике. Это же появление на торжестве вызвало много шума среди поклонников вокруг их персон.

Оксана Федорова вывела в свет своих детей

 

Оксана Федорова в 2011 году вышла замуж за сотрудника администрации президента РФ, Андрея Бородина, а в 2012 году родила ему наследника Федора. Елизавета родилась в 2013 году. 
Пелагея Лебединская
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