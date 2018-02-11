Оксана Федорова вывела в свет своих детей

Телеведущая, а также бывшая модель Оксана Федорова появилась на светском торжестве вместе со своими детьми, которые очень весело провели время.

Недавно прошла церемония открытия нового ресторана Максима Фадеева, на которое было приглашено множество звездных гостей. В их число входило и приглашение красавицы телеведущей Оксаны Федоровой. Звезда на мероприятие прибыла вместе со своими маленькими сыном и дочкой, которые очень весело провели светский вечер. Сыну Оксаны Федору пять лет, а дочке Елизавете - четыре. Дети звезды очень скромные и послушные, гости званого ужина весь вечер восторгались ими. Федорова крайне редко выкладывает снимки своих детей в социальную сеть Instagram, а еще реже появляется вместе с ними на публике. Это же появление на торжестве вызвало много шума среди поклонников вокруг их персон.

Пелагея Лебединская

Оксана Федорова в 2011 году вышла замуж за сотрудника администрации президента РФ, Андрея Бородина, а в 2012 году родила ему наследника Федора. Елизавета родилась в 2013 году.