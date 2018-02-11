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| | Сын Виктории Бекхэм подарил Хлои Морец билеты на концерт Spice Girls

Сын Виктории Бекхэм подарил Хлои Морец билеты на концерт Spice Girls

Сегодня, 15:44
Сын Виктории Бекхэм Бруклин подарил своей возлюбленной актрисе Хлои Морец на день рождения пригласительные билеты на концерт своей матери в составе группы Spice Girls. Об этом передают американские СМИ.

Сын Виктории Бекхэм подарил Хлои Морец билеты на концерт Spice Girls

 

10 февраля американская актриса и фотомодель Хлои Морец отметила свой 21-й день рождения. На праздник Бруклин Бекхэм преподнёс своей возлюбленной, в качестве подарка, билеты на концерт Spice Girls. Звезда фильма «Пипец» поделилась несколькими захватывающими «историями» в своем Instagram, где засветилась и сама Виктория Бекхэм.

Напомним, что Хлои Морец и Бруклин Бекхэм возобновили свои романтические отношения в прошлом году. Недавно также 43-летняя Виктория Бекхэм опровергла слухи о воссоединении Spice Girls.
Светлана Славянская
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