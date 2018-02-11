Собчак вспомнила о мечте стать проституткой

В прежние годы Ксения Собчак мечтала стать проституткой. Статья с таким названием появлялась в прессе, когда той было 11 лет.

Никита Готский

Собчак поучаствовала в передаче «Однажды…» с Сергеем Майоровым. Она рассказала о своих детских годах и сложных отношениях с родными. Ксения вспоминает, когда ей было 11 лет, ее отец Анатолий Собчак стал градоначальником Санкт-Петербурга. Девочка попала под пристальное внимание прессы и общественности. Журналисты взяли у нее интервью, родители и близкие сильно удивились, когда прочитали большой материал с дочерью на обложке с заглавием: «Ксения Собчак: Я мечтаю стать проституткой». По словам Ксении, она собиралась сбежать из дома, неделю она провела в истерике, не желала посещать школу.Собчак вынуждена была запираться дома, ей было стыдно за себя. Данный инцидент ухудшил отношения будущего кандидата в президенты России с матерью и отцом, звавшего дочь «Моя домашняя Чечня». Даже повзрослев, Ксения не смогла проще общаться с матерью. Женщина любит критиковать дочь даже при ее супруге.