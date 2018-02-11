Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Мнения

Розы в «батискафе»: На что способна Анастасия Волочкова ради любви?

Влюбилась или пиариться?

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

От Редактора

NASA продолжает поиски разумной жизни: Под прицелом оказалась туманность в созвездии Печь

Где же всё таки живут пришельцы?

Сюжеты :

Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе Эксперты назвали ТОП-5 наиболее простых способов похудения Врачи рассказали, как путешествующим самолётом спастись от «австралийского» гриппа Минобороны показало эксклюзивные фото бомбардировщика Ту-95МС Эксперт: Движение #MeToo возникло из-за неправильного воспитания девочек Украинцы признаны вторыми в рейтинге влияния на экономику Польши Ольга Бузова украла образы у Бейонсе, Бритни Спирс и Мадонны Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку ВМС США получили мощное оружие против российских подлодок Иван Ургант поздравил Александра Розенбаума с внеочередным Днём рождения Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность
| | Собчак вспомнила о мечте стать проституткой

Собчак вспомнила о мечте стать проституткой

Сегодня, 15:28
В прежние годы Ксения Собчак мечтала стать проституткой. Статья с таким названием появлялась в прессе, когда той было 11 лет.

Собчак вспомнила о мечте стать проституткой

 

Собчак поучаствовала в передаче «Однажды…» с Сергеем Майоровым. Она рассказала о своих детских годах и сложных отношениях с родными. Ксения вспоминает, когда ей было 11 лет, ее отец Анатолий Собчак стал градоначальником Санкт-Петербурга. Девочка попала под пристальное внимание прессы и общественности. Журналисты взяли у нее интервью, родители и близкие сильно удивились, когда прочитали большой материал с дочерью на обложке с заглавием: «Ксения Собчак: Я мечтаю стать проституткой». По словам Ксении, она собиралась сбежать из дома, неделю она провела в истерике, не желала посещать школу.

Собчак вынуждена была запираться дома, ей было стыдно за себя. Данный инцидент ухудшил отношения будущего кандидата в президенты России с матерью и отцом, звавшего дочь «Моя домашняя Чечня». Даже повзрослев, Ксения не смогла проще общаться с матерью. Женщина любит критиковать дочь даже при ее супруге.
Никита Готский
Новости по теме
Ксения Собчак заговорила о сложных отношениях с матерью
Ксения Собчак заговорила о сложных отношениях с матерью

Светская львица Ксения Собчак заговорила о тяжелых взаимоотношениях со своей матерью. Журналистка призналась, что с самого детства ей приходилось терпеть

Ксения Собчак разместила в социальных сетях детское фото с отцом
Ксения Собчак разместила в социальных сетях детское фото с отцом

Ксения Собчак выложила черно-белую фотографию, где она сидит на руках у своего отца Анатолия Собчак. Также под фото телеведущая поделилась воспоминаниями о

Ксения Собчак рассказала о проблемах с матерью
Ксения Собчак рассказала о проблемах с матерью

Ксения Собчак разоткровенничалась, поскольку решила вынести на суд зрителя пережитые воспоминания, связанные с имевшими место проблемами с матерью.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости