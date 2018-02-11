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| | Конкурентка «Синтолового качка»: Одесская Барби взрывает интернет «руками-базуками»

Конкурентка «Синтолового качка»: Одесская Барби взрывает интернет «руками-базуками»

Сегодня, 15:08
Интернет взорвала блогер и эзотерик Валерия Лукьянова, которую средства массовой информации окрестили «одесской Барби», стала настоящей конкуренткой «Синтолового качка» из Пятигорска Кирилла Терешина.

Конкурентка «Синтолового качка»: Одесская Барби взрывает интернет «руками-базуками»

 

Валерия Лукьянова на днях в личном аккаунте в сети Instagram поделилась своими успехами преображения из Барби в Амазонку, и результаты шокировала фанатов. Девушка за два года смогла добиться невероятных результатов и стать настоящим бодибилдером. Пользователи Сети заявили, что Лукьянова может стать примером Кириллу Терешину из России, который добился огромных «рук-базук» благодаря синтолу.

Конкурентка «Синтолового качка»: Одесская Барби взрывает интернет «руками-базуками»

 

Кроме того, многие отметили, что на тренировки Валерия предпочитает ходить без бюстгальтера, что многие поклонники заметила по фотографиям девушки в Instagram. Стоит отметить, что на Валерию Лукьянову подписано более 350 тысяч фолловеров.
Светлана Славянская
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