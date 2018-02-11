Экс-жены Джигарханяна: Неожиданный исход встречи Мазур и Цымбалюк-Романовской

Встреча Элины Мазур с Виталиной Цымбалюк-Романовской в эфире одного из телешоу закончилась скандалом. Вскрылись подробности того, как Цымбалюк-Романовская ограбила Джигарханяна.

В эфире одного из российских ток-шоу произошла встреча Элины Мазур с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Мазур потребовала объяснений насчет того, какую роль Цымбалюк-Романовская сыграла отношениях с ее бывшим супругом Арменом Джигарханяном. Данный вопрос девушка проигнорировала.Пока ведущий шоу требовал вывести Мазур из зала, женщина требовала «прекратить фарс» и дать ответы на поставленные вопросы. В свою очередь, Цымбалюк-Романовская вовсе отказалась участвовать в продолжении конференции.Давний знакомый Армена Джигарханяна Артур Согомонян сообщил, что знает Цымбалюк-Романовскую давно и осведомлен о том факте, когда девушка внезапно исчезла из жизни Джигарханяна, взяв с собой деньги и квартиры артиста. Кроме того, по словам Согомоняна, даже после инсульта актера, она продолжала плести против него интриги.