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| | Настя Рыбка разочаровалась в сексуальных талантах Павла Дурова

Настя Рыбка разочаровалась в сексуальных талантах Павла Дурова

Сегодня, 15:06
Известная модель Настя Рыбка сообщила о личной встрече с создателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым. При этом Анастасия подчеркнула, что встреча стала для нее разочарованием. Дуров же не подтвердил, что виделся с Рыбкой.

Настя Рыбка разочаровалась в сексуальных талантах Павла Дурова

 

Впечатления об одном из самых продвинутых российских IT-специалистов у красавицы сложились неблагоприятные. Девушка отмечает, что от создателя «ВК» ожидала намного большего – чего-нибудь взрывного, эффектного. Вместо этого девушка увидела запуганного молодого человека в капюшоне в сопровождении телохранителя. Рыбка утверждает, что была одной из самых преданных поклонниц Дурова, но личная встреча все изменила. В рассказе об IT-шнике модель употребила словосочетание «конченый задрот». Девушку возмутило, что при беседе Павел потребовал у нее телефон и записывающие устройства – он испугался, что Настя будет его фотографировать.

Сделав вывод из всего увиденного, модель дала Дурову совет нанять секс-тренера, чтобы тот научил его правильно относиться к миру. Сама же Настя известна широкой публике, как «охотница за олигархами». Девушку не раз замечали на секс-митингах. Рыбка даже приняла участие в пикете в поддержку Харви Вайнштейна, которого ряд звезд обвинили в изнасилованиях и домогательствах.
Дарья Светозарова
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