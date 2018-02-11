На фотосессии ко Дню влюбленных Сергей Зверев «излучал секс»

54-летний российский стилист и певец Сергей опубликовал в Instagram небольшой ролик с фотосессии, организованной ко Дню святого Валентина. По собственному заявлению, на фотосъемке он «излучал секс».

54-летний российский певец и стилист принял участие в фотосессии в честь грядущего Дня святого Валентина, на которой он «излучал секс». Фото со съемок должны появиться на страницах одного из глянцевых изданий. В своем профиле в Instagram стилист опубликовал непродолжительный видеоролик со съемочного процесса.В обнародованном видео Зверев в черном с золотым узором нижнем белье и с надувным красным шариком в форме сердца позирует для фотографа. Поклонники звезды в комментариях к публикации пожаловались, что давно не видят от эпатажного исполнителя экстравагантного контента.Ранее с аккаунта Сергея Зверева были опубликованы несколько роликов с шоу, на котором он вручает приз певице и телеведущей Ольге Бузовой. Как заметил артист, Бузова стала хорошей заменой для него в нынешнем шоу-бизнесе.