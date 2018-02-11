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| | В Сети найдены развратные фото эскортницы из «Дома-2»

В Сети найдены развратные фото эскортницы из «Дома-2»

Сегодня, 15:35
Эротические фотографии Марго Овсянниковой появились на просторах Сети, доказывая причастность участницы «Дома-2» к эскортному бизнесу. Ранее девушка провалила проверку на детекторе лжи.

В Сети найдены развратные фото эскортницы из «Дома-2»

 

После того, как участница телепроекта «Дом-2» Марго Овсянникова провалила тестирование на детекторе лжи, в Сети появились новые доказательства ее причастности к бизнесу эскорт-услуг – откровенные фотоснимки. Фанаты девушки шокированы.

Все началось того, что недоброжелатели начали распускать слухи о том, что у Овсянниковой есть темное прошлое, в котором она предоставляла эскорт-услуги. Участница «Дома-2» попыталась развеять данную информацию, согласившись пройти тестирование на детекторе лжи. Однако полиграф показал, что девушка все-таки работала эскорт-сфере.

Скандал получил продолжение с недавним появлением эротических фото Овсянниковой. Часть поклонников, в связи с этим, уверилась в том, что участница «Дома-2» точно является эскортницей. Однако нашлись и те фанаты, кто не видят в фотосессии в нижнем белье ничего предосудительного в наше время.
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