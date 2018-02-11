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| | Катастрофические последствия: Телеведущая Яна Кошкина шокировала огромными губами

Катастрофические последствия: Телеведущая Яна Кошкина шокировала огромными губами

Сегодня, 14:12
Эпатажная российская ведущая Яна Кошкина не перестает совершенствовать свою внешность в стремлении к идеалу. На этот раз девушка решила ещё больше увеличить свои губы, что и не понравилось подписчикам в Instagram.

Катастрофические последствия: Телеведущая Яна Кошкина шокировала огромными губами

 

Яна Кошкина неоднократно говорила, что является обладательницей исключительно естественной красоты. При этом поклонники увидели явные изменения на лице Кошкиной, а именно неестественно большие губы. Многие даже стали говорить, что Кошкина намерено стремится подражать Светлане Лободе.

Кроме того, поклонники отметили, что телеведущей лучше появляться на публике совсем без макияжа и не подчеркивать яркой помадой свои огромные губы: «Очень нравится, когда вы без мейка», «Очень здесь красивая! Без яркого макияжа хороша!», «Ты без макияжа намного лучше», «Шикарная без такого макияжа, как на прошлых фото. Намного милее».
Светлана Славянская
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