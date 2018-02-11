На звезду "Ревизорро" напали зоозащитники

Телеведущая Елена Летучая, известная зрителям по «Ревизорро», показала в Instagramзимнее видео, где резвилась на снегу, изображая кошечку. Интернет-пользователи были возмущены тем, что на знаменитости была дорогая шуба, отметив, что она не жалеет животных, как сообщает «Версия.Инфо».

Елена Летучая входит в то небольшое число российских артистов, которые рады, что в Москве снег. Она не думает о «пробках», зато счастлива зиме, что и продемонстрировала в своём ролике . Однако значительной части подписчиков это показалось совсем не весело.

Комментаторы заявили, что шуба на Елене Летучей может быть сделана из шкур кого-то из семейства кошачьих. Они с жестоким сарказмом поинтересовались, а не стоит ли тогда и из кожи ведущей сделать какой-то ремень. Стоит отметить, что Елена Летучая не раз указывала, что кошки в числе её любимых животных, да и не известно, шкуры кого именно пошли на шубу. Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту телеведущей, подчёркивая, что «зоозащитники», критикующие звезду, повели себя так, будто не любят ни людей, ни животных.

Ирина Летинская