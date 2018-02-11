Яна Батыршина родила мужу третьего ребенка

Гимнастка Яна Батыршина родила своему мужу Тимуру Вайнштейну третьего ребенка. У них появился сын Леонид.

В семье Батыршиной и ее супруга есть две девочки Мариам и Айла. Три дня назад Яна родила мальчика, которого счастливые родители назвали Леонидом. О таком событии она рассказала в Instagram, пожелав мальчику всего положительного, а также поблагодарив всех за поздравления.Яна Батыршина является многократным призером континентальных первенств по художественной гимнастике. На ее счету 180 наград, в 20-летнем возрасте она тренировала сборную Бразилию, далее трудилась на телевидении: вела шоу «До 16 и старше», «Народный артист» и другие. Уже на протяжении восьми лет Батыршина является посланником антидопингового проекта «Послы честного спорта». Своим наибольшим достижением Яна считает семью, немало времени уделяя детям.