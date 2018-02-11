Анастасия Волочкова столкнулась с «недолюбленными тетками» в Instagram

11 февраля около 12 часов по полудню российская балерина Анастасия Волочкова поделилась фото своего пробуждения и пожелала подписчикам хорошего воскресенья. Но, менее чем через час после публикации, звезде пришлось закрыть возможность комментирования фото из-за большого количества негативных комментариев.

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова в очередном посте в Instagram пожелала своим фолловерам хорошего воскресенья и спросила про то, свойственно ли им просыпаться в любви, когда рядом спит любимый человек. Однако, менее чем через час после публикации данного поста, знаменитости пришлось отключить возможность комментирования фото из-за большого количества негативных комментариев.Волочкова изменила пост, добавив к нему вывод о том, что «недолюбленным теткам» оставляющим отзывы, точно не свойственно просыпаться в любви. Тем не менее, несмотря на критику и негатив со стороны подписчиков, балерина отнеслась к этому юмором, посмеялась над комментариями, почитав это неплохим началом дня. Некоторые считают, что агрессию и недовольство подписчиков могло спровоцировать отсутствие макияжа на Волочковой, из-за чего ее лицо стало казаться "чужим".