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| | «Уже год я с вами»: Как изменилась жизнь Ольги Бузовой под песни для «своих людей»?

«Уже год я с вами»: Как изменилась жизнь Ольги Бузовой под песни для «своих людей»?

Сегодня, 14:02
Личность Ольги Бузовой уже несколько лет не дает покоя многим поклонникам в Сети. Фоловеры вознесли звезду реалити-шоу «Дом-2» практически до небес. Особенно популярной девушка стала после начала вокальной карьеры на сцене. 


«Уже год я с вами»: Как изменилась жизнь Ольги Бузовой под песни для «своих людей»?

 

Красавица и бывшая экс-блондинка Ольга Бузова стала настоящей певицей. За последний год она превзошла сама себя, поразив всех вокруг своим вокальным талантом. До этого времени публика знала девушку, как талантливую телеведущую проекта «Дом-2». Когда Бузова приняла решение петь на сцене, многие удивились. Первые песни в ее исполнении много у кого вызвали критику. В добавок подлило масла в огонь и изменение статуса начинающей певицы – она развелась с супругом Дмитрием Тарасовым. 


Этот момент болезненно отразился на самой Ольге, но творческая личность не растерялась и не опустила руки, а еще больше ударилась в работу. Она много путешествовала, репетировала, готовила к выходу первый сборник хитов. Можно сказать, что Бузова компенсировала свои переживания огромным трудом, так как за последний год достигла необычайных результатов.

«Уже год я с вами»: Как изменилась жизнь Ольги Бузовой под песни для «своих людей»?

 

Сегодня о ней можно писать книги, девушка стала настоящей звездой. Окончательного успеха придал сольный концерт в Санкт-Петербурге, к которому Бузова очень тщательно готовилась. Все это время она не забывала о поддержке своих поклонников, общаясь с ними через социальные сети. Ее любимая фраза «Мои люди всегда со мной» стала названием новой песни в авторском исполнении самой артистки со сцены в Петербурге. И чудо свершилось! Презентация нового сольного выступления в родном городе имела полный аншлаг. 

Гостей был полон зал, все аплодировали, засыпали цветами после каждой песни. Ольга Бузова планировала исполнить 19 хитов в рамках концерта, но зрители смогли услышать только 12. После завершения выступления, певица официально поблагодарила всех присутствующих гостей, а потом еще и персонально обратилась к фанатам в Сети с благодарностью за поддержку.

«Уже год я с вами»: Как изменилась жизнь Ольги Бузовой под песни для «своих людей»?

 

За год непрерывной работы, Ольга Бузова успела даже отдохнуть за границей в Таиланде. В свой творческий отпуск звезда российского шоу-бизнеса отправилась сначала одна, но в Москву возвращалась со своим новым бойфрендом. Поговаривают, что у нее намечается скоро свадьба с уникальным мужчиной. Сама же певица пока что умалчивает о таком событии, она снова готовиться к созданию нового альбома. 

Фанаты и обозреватели Сети вплотную заинтересовались темой будущего бракосочетания своего кумира. В настоящее время есть много догадок и гипотез, но пока что тайна остается нераскрытой. Как-то после развода, ясновидящие прогнозировали Бузовой скорое замужество спустя некоторое время. Имя будущего избранника также осталось под секретом, главное, экстрасенсы подчеркнули, что это будет ее спутник на всю жизнь и девушка обретет настоящее семейное счастье.

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