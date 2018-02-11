«Уже год я с вами»: Как изменилась жизнь Ольги Бузовой под песни для «своих людей»?

Личность Ольги Бузовой уже несколько лет не дает покоя многим поклонникам в Сети. Фоловеры вознесли звезду реалити-шоу «Дом-2» практически до небес. Особенно популярной девушка стала после начала вокальной карьеры на сцене.





Красавица и бывшая экс-блондинка Ольга Бузова стала настоящей певицей. За последний год она превзошла сама себя, поразив всех вокруг своим вокальным талантом. До этого времени публика знала девушку, как талантливую телеведущую проекта «Дом-2». Когда Бузова приняла решение петь на сцене, многие удивились. Первые песни в ее исполнении много у кого вызвали критику. В добавок подлило масла в огонь и изменение статуса начинающей певицы – она развелась с супругом Дмитрием Тарасовым.





Этот момент болезненно отразился на самой Ольге, но творческая личность не растерялась и не опустила руки, а еще больше ударилась в работу. Она много путешествовала, репетировала, готовила к выходу первый сборник хитов. Можно сказать, что Бузова компенсировала свои переживания огромным трудом, так как за последний год достигла необычайных результатов.

Сегодня о ней можно писать книги, девушка стала настоящей звездой. Окончательного успеха придал сольный концерт в Санкт-Петербурге, к которому Бузова очень тщательно готовилась. Все это время она не забывала о поддержке своих поклонников, общаясь с ними через социальные сети. Ее любимая фраза «Мои люди всегда со мной» стала названием новой песни в авторском исполнении самой артистки со сцены в Петербурге. И чудо свершилось! Презентация нового сольного выступления в родном городе имела полный аншлаг.





Гостей был полон зал, все аплодировали, засыпали цветами после каждой песни. Ольга Бузова планировала исполнить 19 хитов в рамках концерта, но зрители смогли услышать только 12. После завершения выступления, певица официально поблагодарила всех присутствующих гостей, а потом еще и персонально обратилась к фанатам в Сети с благодарностью за поддержку.

За год непрерывной работы, Ольга Бузова успела даже отдохнуть за границей в Таиланде. В свой творческий отпуск звезда российского шоу-бизнеса отправилась сначала одна, но в Москву возвращалась со своим новым бойфрендом. Поговаривают, что у нее намечается скоро свадьба с уникальным мужчиной. Сама же певица пока что умалчивает о таком событии, она снова готовиться к созданию нового альбома.



