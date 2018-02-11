Настя Каменских выложила в Сеть похабное фото с Завгородным

Бывшая участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских выложила в Сеть свой снимок с Алексеем Завгородным. Фото было сделано в Майями. Певица отдыхает компании своих коллег и просит фолловеров подписаться на ее YouTube-канал.

В Майями девушку сопровождает не только Алексей Завгородный, известный под псевдонимом Позитив, но и Алексей Потапенко – ее бывший сценический партнер Потап. Артистка уже долгое время ведет видеоблог на YouTube и хочет его популяризовать. Чтобы рейтинг канала вырос, исполнительница обратилась с просьбой о подписке в Instagram. Большинство поклонников долго не раздумывали и сразу стали переходить по активной ссылке.

Дарья Светозарова

Они вняли просьбам любимицы и стали просматривать ее ролики, комментировать и отмечать лайками и дизлайками. В частности, некоторым фолловерам не понравилось обилие откровенных сцен в видеофайлах Насти. Однако большинство высказались о контенте одобрительно. Комментарии они оставляли не только под роликами на YouTube, но и писали отзыва в микроблоге артистки в Instagram.