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| | Ольга Рапунцель собирается в декрет вместе с Дмитрием Дмитренко

Ольга Рапунцель собирается в декрет вместе с Дмитрием Дмитренко

Сегодня, 12:44
Участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко подтвердили разговоры об уходе в совместный декрет. Интернет-пользователи отметили, что они рады такому решению пары, ведь действительно надо будет уделять время ребёнку, но самих этих личностей на шоу больше видеть не желают, как сообщает VistaNews.

Ольга Рапунцель собирается в декрет вместе с Дмитрием Дмитренко

 

Когда именно Рапунцель и Дмитриенко уйдут в совместный декрет, они не указали. Ольга только отметила, что заботиться с любимым о ребёнке было её мечтой, поскольку она устала от всего, что было на «Доме-2», заявив, что слишком много ей трепали нервы. По мнению Рапунцель, когда она станет мамой, то сможет успокоиться. Некоторые поклонники выразили сомнение в том, что Дмитрий Дмитренко способен это дать своей возлюбленной.

Ольга Рапунцель собирается в декрет вместе с Дмитрием Дмитренко

 

По мнению интернет-пользователей, избранника Ольги Рапунцель нельзя назвать человеком, который может позаботиться о своей семье. Они припомнили девушке то, как возлюбленный бил её и даже изменял, поразившись терпению участницы «Дома-2». Подписчики сделали выводы, что весь заработок пары ограничивается только телепроектом, но и там она уже всем приелась из-за бесконечных скандалов.

Ирина Летинская
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